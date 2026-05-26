Selçuk Geçer, dolar ve altın için rakamlar verdi: Şenlik dönemi başlıyor

Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisi için ciddi bir "fırtına" uyarısı yaparak, kurun bırakılması durumunda dolar için 80 TL ve 110 TL arasında olabileceğini belirtti. Geçer, ons altın için, “Hızlı bir şekilde 5.000 doların üzerine çıkacağını, ardından 5.500 dolar seviyelerinin zorlanacağını düşünüyorum”

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı son yayınında küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı analizlerde bulundu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarından altın fiyatlarına, dış ticaret açığından dolar kuruna kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Geçer, Türkiye ekonomisi için ciddi bir "fırtına" uyarısı yaptı.

Geçer, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, piyasaların "Amerika - İran barışını" satın almaya başladığını belirtti.

Bu ateşkes sürecinin küresel piyasalarda yeni bir dönemi başlatacağını ifade eden ekonomist, şu öngörülerde bulundu:

"Yılın ikinci yarısında, 3. çeyreğe yakın dönemlerde Fed'in tekrar faiz indirimlerini konuşmaya başlarız. Bu durum piyasaları rahatlatacak. Faiz indirimleri altın fiyatlarını yukarı itmeye devam edecek. Ons altının hızlı bir şekilde 5.000 doların üzerine çıkacağını, ardından 5.500 dolar seviyelerinin zorlanacağını düşünüyorum. Piyasalarda yeni bir şenlik dönemi başlıyor diyebiliriz... Türkiye haricinde."

Türkiye’nin açıkladığı son dış ticaret verilerini masaya yatıran Selçuk Geçer, Ocak-Nisan dönemindeki 37 milyar dolarlık dış ticaret açığına dikkat çekti. Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde yıl sonunda felaket senaryolarının gerçekleşebileceğini iddia eden Geçer, kur baskılamasına yönelik sert eleştirilerde bulundu:

"Bu iş böyle devam ederse dış ticaret açığı yıl sonunda 110 milyar dolara, cari açık ise 80 milyar dolara ulaşır. Bunun eşittiri şudur: Bugün kuru baskılasanız da yarın çok daha büyük bir fırtınayla karşı karşıya kalırsınız. Ne kadar baskı, ne kadar geciktirme; o kadar şiddet demek."

Dolar kurunun mevcut durumuna ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan Geçer, "Bugün doları serbest bıraksanız 80 lirada tutarsınız. O gün (yıl sonunda) serbest bırakmaya kalkarsanız 110 liralara kadar gider" ifadelerini kullandı.

