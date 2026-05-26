Ekonomist Tuna Kaya, petrol fiyatlarının geçen haftayı 100 dolar seviyesinin üzerinde kapattığını fakat hafta sonu gelen iyimser haberlerden sonra piyasalarda sert geri çekilme meydana geldiğini belirterek, “Petrol fiyatları haftayı 100 dolar seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Hafta sonu gelen iyimser haberler ölçeğinde pazartesi günü piyasalar açılınca petrol tekrar 93 dolarlı seviyelere kadar geriledi” ifadelerini kullandı.
Gram altının ne zaman 9000 lira olacağı belli oldu: Uzman isim tarih verdi
Ekonomist Tuna Kaya, kendi sosyal medya kanalından altın, gümüş, petrol, platin ve kripto piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
3 İRAN İLE AMERİKA ARASINDAKİ BARIŞ MUTABAKATI
Kaya, petrolde özellikle 92 dolar seviyesinin kritik olduğuna vurgu yaparak, “Petrol tarafında özellikle önceki dip bölgesi 92 bölgesi var. 92 bölgesinin kaybıyla petrolde yeniden 80 dolar seviyesine gidebiliriz. Elbette bu İran ile Amerika arasındaki barış mutabakatının ilerlemesiyle sağlanacak” dedi.
PETROLDE KALICI DÜŞÜŞ NE ZAMAN?
“Petrolde kalıcı düşüşü görmek için 80 dolar seviyesi çok kritik” diyen Kaya, “Bu bölgenin aşağı doğru kırılması gerekiyor ve bu yönüyle de petrol piyasalar için turnusol işlevi görüyor. 80 doların altına düşen petrol piyasaları destekleyecek. Altını, gümüşü ve yine özellikle ABD borsalarını ve kripto varlıkları desteklemiş olacak” sözlerini sarf etti.
Altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerinde yatırımcılara acele edilmemesi gerektiğini belirten Kaya, ons altında daha önce işaret ettiği alım bölgelerinin çalıştığını belirtti.
ALTIN ALIM FIRSATI VERDİ
“Altın tarafına baktığımızda altında acele etmeyelim” diyen Kaya, “4.500 dolara ons bazında gelirse alabiliriz dedik ve buraya geldi. Tekrar altın alım fırsatı verdi” ifadelerini kullandı.
4500-4600 dolar bandının önemli bir alım bölgesi olduğunu vurgulayan Kaya, yeni destek seviyeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kaya, “4600-4500 bandında alanlar bu yönüyle kazançlı çıktı. Şimdi altında kritik destek 4500 seviyesi. Diğer kademeyi nerede alabiliriz? Orası da arkadaşlar gelirse 4300 dolar seviyesi çok çok önemli bir alım fırsatı olacak. Belki de artık son alım fırsatı olacak” dedi.
Altının bu bölgeyi aşması sonrası altında toparlanmanın hız kazanacağını belirten Kaya, altında takip ettikleri kritik bölgenin 4947 seviyesi olduğunu, altının bu ana düşen trendinin ortalama 5000 dolar seviyesine geldiğini, kırdıktan sonra altında toparlanmanın artacağını ve yıl sonu itibariyle altın 6000 dolarlı seviyelere kadar çıkabileceğini ifade etti.
Gram altın tarafında ise 6500 seviyelerinin alım fırsatı sunduğunu belirten Kaya, ikinci kademe için daha aşağı seviyelerin takip edilebileceğini ifade etti.
GRAM ALTIN NE ZAMAN 9000 LİRA OLUR?
“Ons altın 5.000 dolar üzerine oturduktan sonra artık gram altında yıl sonu itibariyle 8.000-9.000’li seviyeleri beklediğimi ifade etmek istiyorum.”