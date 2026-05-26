26 Mayıs 2026 Salı
Anasayfa Gündem Akaryakıta bayram öncesi indirim gelecek, pompaya yansıyacak: Tarih belli oldu

ABD-İran arasındaki barış umutlarının artması ve İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte brent petrol fiyatları 100 doların altına geriledi.

Brent petroldeki gerileme pompaya nefes aldıracak cinsten. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre akaryakıtta indirim bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine izin verilmesinin ardından düşüşe geçen brent petrol fiyatı, dünyada da akaryakıt fiyatlarında doğrudan belirleyici oluyor. Bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıta indirim bekleniyor.

Benzine bu gece yarısı 3 lira 27 kuruş indirim gelecek

Ancak indirimde eşel mobil payı kesilip kesilmeyeceği henüz belli değil. Eğer eşel mobil vergi kesintisi uygulanırsa indirimin sadece 82 kuruşluk kısmı pompaya yansıyacak

26 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 65.10 TL
Motorinin litresi: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 64,97 TL
Motorinin litresi: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 66,08 TL
Motorinin litresi: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL

Kaynak: Haber Merkezi
