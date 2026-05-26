Milyonlarca emeklinin ocak ayında aldığı maaş artışları, 2026 yılının ilk dört ayında tırmanışını sürdüren enflasyon karşısında adeta mum gibi eridi.
Emekli maaşlarında "Temmuz formülü" netleşiyor: Ek zam ve kök maaş düzenlemesi
Emekli maaşları enflasyon karşısında erirken, Temmuz zammı için kök maaşa seyyanen artış içeren yeni formül gündemde. Düzenlemenin emeklinin alım gücünü koruması hedefleniyor. Ekonomist Muhammet Bayram senaryoları anlattı.Derleyen: Züleyha Öncü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak-Nisan döneminde biriken enflasyon yükü yüzde 14,64’e ulaşırken, ekonomi yönetimi Temmuz ayı için alternatifli bir "yeni formül" üzerinde çalışmaya başladı.
Ekonomist Muhammet Bayram, haziran sonu itibarıyla netleşmesi beklenen ve emeklinin alım gücünü korumayı hedefleyen yeni formülün detaylarını açıkladı.
İşte Temmuz ayında hayata geçirilmesi beklenen o yeni maaş formülü:
Yeni Formül Ne Getiriyor? Taban Ücret Değişiyor
Ekonomi kulislerinden edinilen bilgilere göre, Temmuz zammında sadece enflasyon farkının verilmesi formülü rafa kalktı.
Masadaki yeni formülün detayları şöyle şekilleniyor:
Seyyanen Zam Doğrudan Kök Maaşa: Kulislere göre en güçlü senaryo; yapılacak ek seyyanen artışın doğrudan taban ücretlere (kök maaşlara) monte edilmesi.
Gelecek Zamlar Yeni Matrahtan Hesaplanacak:
Hürriyet'in haberinde yer alan bilgilere göre yeni formül sayesinde, bundan sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon farkı hesaplamaları, bu artırılmış yeni taban tutar üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece düşük maaş alan emeklilerin sonraki dönemlerde de ezilmesi engellenecek.
Mevcut Tablo: 20 Bin Liralık Sınır Nasıl Aşılacak?
Son yasal düzenlemeyle birlikte Türkiye'de en düşük emekli maaşı 20.000 TL’ye eşitlenmiş, kök maaşı bu rakamın altında kalanların aylıkları hazine desteğiyle tamamlanmaya başlanmıştı.
Sektördeki ortalama emekli maaşlarının ise 23-24 bin lira seviyesinde seyrettiğini belirten Ekonomist Muhammet Bayram, sadece taban ücret alanların değil, tüm emeklilerin refah payı ve seyyanen zam formülüne dahil edilmeyi beklediğini ifade etti.
Temmuz’da Enflasyon Farkı Yüzde 19’u Bulabilir
Yılın ilk dört ayında oluşan yüzde 14,64’lük kayba Mayıs ve Haziran verilerinin de ekleneceğini hatırlatan Muhammet Bayram, önümüzdeki iki ayda aylık ortalama yüzde 2’lik bir artış yaşanması durumunda, Temmuz ayındaki toplam enflasyon farkının yüzde 18 ila 19 bandına yerleşeceğini öngördü.
Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025’in Aralık ayında yüzde 16,67 oranında zam aldığını, ancak cebe giren bu artışın yüksek enflasyon nedeniyle kağıt üzerinde kaldığını vurgulayarak, bu nedenle Temmuz ayındaki "yeni formülün" hayati önem taşıdığına dikkat çekti. "Kalıcı Çözüm Şart" "İlk dört ayda alınan zamların büyük kısmı zaten eridi.
Emeklinin asıl beklentisi sadece maaşının nominal olarak artması değil, fiyat istikrarının sağlanması ve yeni formülle yapılacak zammın cebinde kalmasıdır."