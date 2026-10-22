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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenim gören erkek öğrencilerin katıldığı yarışmanın Türkiye finali, Trabzon’daki Hanife Hatun Camii’nde gerçekleştirildi.

Trabzon İl Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen finalde, Türkiye’nin 7 bölgesinde yapılan yarışmalarda birinci olan öğrenciler yarıştı. Yarışma sonucunda Ankara Ehl-i Beyt Merkez Kur’an Kursu’ndan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu.

İstanbul İmam-ı Azam Kur’an Kursu öğrencisi Berat Tepe ikinci, Gaziantep Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencisi Abdullah Enes Deniz ise üçüncü sırada yer aldı.