Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenim gören erkek öğrencilerin katıldığı yarışmanın Türkiye finali, Trabzon’daki Hanife Hatun Camii’nde gerçekleştirildi.
Trabzon İl Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen finalde, Türkiye’nin 7 bölgesinde yapılan yarışmalarda birinci olan öğrenciler yarıştı. Yarışma sonucunda Ankara Ehl-i Beyt Merkez Kur’an Kursu’ndan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu.
İstanbul İmam-ı Azam Kur’an Kursu öğrencisi Berat Tepe ikinci, Gaziantep Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencisi Abdullah Enes Deniz ise üçüncü sırada yer aldı.