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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre Akçaabat’ta denize açılan bir balıkçı teknesi Trabzon'un 30 mil açığında avlanan balıkların içinde bulunduğu ağı tekneye çektiği sırada makara sisteminde kopma yaşandı.

Meydana gelen kazada ağ aksamının balıkçılar üzerine düşmesi sonucu biri ağır toplamda 4 balıkçı yaralandı.

Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanına getirildi. Limanda bekleyen ambulanslar ile yaralı balıkçılar Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alındı.