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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’ne ait Trabzon Tünel Akvaryum ve Kuş Parkı, yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğradı. Barındırdığı ilginç deniz canlıları ve su altı yaşamıyla ziyaretçileri büyüleyen Tünel Akvaryum ve Kuş Parkı’nı iki ayda yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Karadeniz’in en dikkat çekici tematik turizm alanlarından biri haline gelen Tünel Akvaryum, özellikle yaz tatili için Trabzon’a gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Son 2 aylık süreçte Tünel Akvaryum’u toplamda 29 bin 761 kişi ziyaret etti. Binlerce çeşit canlının doğal yaşam alanlarını yansıtan tünel akvaryum bölümü ve kuş parkı; çocuklar, gençler, yetişkinler, doğa ve fotoğraf severlere kadar birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Ortahisar Belediyesi, Trabzon’un turizm değerlerine katkı sunan bu özel tesisi daha da geliştirmek amacıyla canlı türlerinin artırılması, tematik alanların zenginleştirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını yürütüyor.

KUŞ PARKI, ZİYARETÇİLERE EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ BİR GEZİ ROTASI OLUŞTURUYOR

Aralarında tavus kuşu, sultan papağanı, Amazon papağanı, Çin kazı, mandarin ördeği, alaca baykuş, kızıl şahin, atmaca, zebra ispinozu, delice doğan, gümüş sülün dahil toplamda 27 farklı türün ve kuş yumurtalarının yer aldığı Kuş Parkı da, turistlerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Kanatlı hayvanların yaşamına ışık tutan Kuş Parkı, başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçi için eğlenceli ve eğitici bir gezi rotası alternatifi oluşturan Kuş Parkı’nı, 2 ayda 5 bin 249 kişi ziyaret etti.

BAŞKAN KAYA: “TÜNEL AKVARYUM VE KUŞ PARKI, MİSAFİRLERİMİZİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon turizminin en güçlü destinasyonlarından biri haline gelen Tünel Akvaryum’un kentin turizm vizyonuna önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Doğa ve kültür turizmiyle öne çıkan Trabzon’da, Tünel Akvaryum ve Kuş Parkı’nın ziyaretçiler için farklı bir deneyim sunduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Trabzon Tünel Akvaryum, yaz mevsiminde hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin keyifle vakit geçirebileceği gözde bir ziyaret noktası haline geldi. Bizler de ziyaretçilerimize daha kaliteli bir deneyim sunabilmek için canlı çeşitliliğimizi artırıyor, akvaryumun teknik altyapısını güçlendiriyor ve hizmet kalitesini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Amacımız, Trabzon’a gelen her misafirimizin buradan memnuniyetle ayrılması, Tünel Akvaryum ve Kuş Parkı’nın şehrimizin simge mekanlarından biri olarak anılmasıdır” dedi.

TÜNEL AKVARYUM VE KUŞ PARKI, HER GÜN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Trabzon Tünel Akvaryum, okul ve öğrenci gruplarının eğitim amaçlı ziyaret ettiği; çocukların hayranlıkla gezdiği, yetişkinlerin ise keyifle vakit geçirdiği önemli bir yaşam ve keşif merkezi olarak öne çıkıyor.

Trabzon Tünel Akvaryum ve Kuş Parkı, haftanın her günü 10.00–19.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tesiste son bilet satışı saat 19.00’da yapılırken, ziyaretçiler 19.30’a kadar Akvaryumu ve Kuş Parkı’nı gezebiliyor.