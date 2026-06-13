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Kaynak: İHA

Trabzon'un Araklı ile Sürmene ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda, sabah saatlerinde sürücülerin yüreklerini ağza getiren tehlikeli anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Araklı yönünden Sürmene istikametine doğru uzanan Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyreden bir kamyonet, trafiğin akış yönünün tersindeki şeride girerek ilerlemeye başladı. Çevredeki diğer araç sürücüleri, karşılarından gelen kamyoneti görünce büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.

Trafik kurallarını tamamen hiçe sayarak karşı şeritte yoluna devam eden kamyonet sürücüsü, hem kendi yaşamını hem de o esnada yolda bulunan diğer sürücülerin can güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye düşürdü.

Bölgedeki sürücüler, trafik güvenliğini açıkça tehdit eden bu sorumsuz davranışların büyük ve ölümcül kazalara adeta davetiye çıkardığını belirterek duruma tepki gösterdi.