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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 15-20 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Trabzon Film Festivali’nde ödül kategorileri ve ödül miktarları belli oldu. Yarışma programına bu yıl eklenen 5 yeni kategoriyle birlikte sinemacılar ve genç senaristlere toplam 800 bin TL para ödülü verilecek. Son başvuru tarihi 21 Eylül olarak açıklandı.

Trabzon, aralık ayında sinemanın farklı tür ve anlatılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Trabzon Valiliği’nin katkılarıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Trabzon Film Festivali, 15-20 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından sinemacıların katılımına açık olan festival kapsamında Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenecek. Bu yıl yarışma programına eklenen yeni ödül kategorileriyle farklı alanlarda üretim yapan sinemacıların desteklenmesi amaçlanıyor.

5 YENİ ÖDÜL KATEGORİSİ

Festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması’na En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yapay Zeka Film ödülleri eklenirken, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu kategorileri yer alacak.

EN İYİ FİLME 200 BİN TL

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü 200 bin TL ve Altın Taka Heykeli olacak. Yarışmada ayrıca 80 bin TL Jüri Özel Ödülü ile 40'ar bin TL değerinde En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu ödülleri verilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise En İyi Kurmaca Film, En İyi Belgesel Film, En İyi Deneysel Film ve En İyi Canlandırma Film ödüllerinin her biri 75 bin TL ve Altın Taka Heykeli olarak belirlendi. Kısa film yarışmasında ayrıca En İyi Yapay Zeka Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin her biri 40 bin TL olacak. Her kategoride para ödülü içermeyen birer Jüri Özel Ödülü de verilecek.

GENÇ SENARİSTLERE ÖZEL YARIŞMA

Festival kapsamında geleceğin sinemacılarını ve senaristlerini desteklemek amacıyla Kısa Metraj Öğrenci Senaryo Yarışması da düzenlenecek. En İyi Öğrenci Senaryosu ödülünün tutarı 20 bin TL olarak açıklandı.

BAŞVURULAR 21 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Festival yarışmalarına başvurular 21 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Türkiye’nin dört bir yanından sinemacıların katılabileceği yarışmalar için başvurular FilmFreeway üzerinden yapılabilecek. Yarışma yönetmelikleri ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgilere festivalin resmi internet adresi trabzonfilmfestivali.com üzerinden ulaşılabilecek. Trabzon Film Festivali kapsamında farklı kategorilerde sinemacılar ve genç senaristlere toplam 800 bin TL para ödülü takdim edilecek.