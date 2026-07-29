Ağır ticari araçlarda sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak adına otomotiv dünyasında dev bir iş birliği hayata geçiyor. Toyota; Volvo Group ve Daimler Truck AG’nin 2021 yılında hidrojen teknolojileri geliştirmek amacıyla kurduğu cellcentric şirketine resmi olarak katılıyor. Gerekli düzenleyici kurum onaylarının ardından tamamlanması beklenen anlaşmayla birlikte üç marka da şirkette üçte bir oranında eşit hisseye sahip olacak.

AĞIR TİCARİ ARAÇLARDA HİDROJEN DÖNEMİ

Yapısında bir değişiklik olmadan çalışmalarına devam edecek olan cellcentric, özellikle ağır ticari araç pazarı için yüksek verimliliğe sahip yakıt hücresi sistemlerinin geliştirilmesine ve kitlesel üretimine odaklanacak. Üç sektör liderinin bilgi birikimini birleştiren yeni yapı, üretim ölçeğini büyüterek hidrojen teknolojilerinin maliyetlerini düşürmeyi ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

KULLANIM ALANI YALNIZCA KAMYONLARLA SINIRLI KALMAYACAK

Ortak girişim bünyesinde üretilecek yakıt hücresi sistemleri sadece uzun yol kamyonlarında kullanılmayacak. Şirket; şehirlerarası otobüsler, ağır iş makineleri, demiryolu ulaşımı, denizcilik çözümleri ve sabit güç üretim tesisleri gibi geniş bir alana çözümler sunmayı sürdürecek. Ayrıca ortaklık, dünya genelinde hidrojen tedarik ağının ve dolum altyapısının hızla yaygınlaşması için sektör paydaşlarıyla ortak projeler yürütecek.