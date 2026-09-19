İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Tottenham'ın sahasında oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Tottenham'a Aston Villa darbesi: Kötü gidişat sürüyor - Resim : 1

ASTON VİLLA 3 GOLLE KAZANDI

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Emiliano Buendia kaydetti.

Tottenham ise 86. dakikada Conor Gallagher ve 90+8. dakikada Jan Paul van Hecke ile fileleri havalandırdı ancak bu goller puan için yeterli olmadı.

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TOTTENHAM İLK GOLLERİNİ 5. HAFTADA ATTI

Sezonun ilk 4 lig karşılaşmasında gol atamayan Tottenham, Aston Villa karşısında iki kez fileleri havalandırarak ligdeki ilk gollerini kaydetti.

Ancak kötü gidişatı durduramayan Tottenham, 5 maç sonunda galibiyetle tanışamadı. Kuzey Londra ekibi 2 puanla küme düşme hattında kaldı.

Aston Villa ise Tottenham deplasmanında aldığı galibiyetle sezonun ilk 3 puanını elde ederek puanını 4'e yükseltti.