MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı gerçekleştirildi.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde koşulan mücadelede, Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, 20.57.387'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Toprak Razgatlıoğlu Avusturya GP'de sprint yarışını 17. sırada tamamladı - Resim : 1

TOPRAK 17. SIRADA TAMAMLADI

Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak, sezonun ilk 14 etabında topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu Avusturya'da piste çıkıyor: MotoGP'de 15. perdeToprak Razgatlıoğlu Avusturya'da piste çıkıyor: MotoGP'de 15. perdeSpor

ANA YARIŞ PAZAR GÜNÜ

Avusturya Grand Prix'sinde hafta sonunun ana yarışı yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Red Bull Pisti'ndeki mücadele 28 tur üzerinden gerçekleştirilecek.