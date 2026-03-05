Galatasaray'da geçirdiği dönem içerisinde performansıyla sarı kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, adının son dönemlerde transfer iddialarıyla anılmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

El Espectador'a konuşan Torreira, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek son maçta kaptan olarak sahaya çıkmasının kendisi için anlamlı bir an olduğuna dikkat çekti.

TORREIRA: 'ÇOK ÖZEL BİR ANDI'

Torreira Galatasaray'da kaptan olarak sahaya çıkmasını şu sözlerle anlattı:

"Galatasaray formasını giydiğim için gurur duyuyorum. Mesela geçen hafta kaptan olarak çıktığım ilk maçtı. O pazubandı takmanın getirdiği sorumluluk çok büyük ve benim için çok özel bir andı. Gol attıktan sonra tribüne gidip taraftarların arasına atladım ve benim için çok güzel bir andı.

Maça geldiğimde formayı gördüm ve pazubandının orada olduğunu fark ettim. İnanamadım. Görür görmez fotoğrafını çektim ve aileme, arkadaşlarıma gönderdim. Mutluydum, aynı zamanda gururluydum. Çünkü o pazubandı bu kulüpte tarih yazmış çok önemli oyuncular taktı. Hayatım boyunca aklımda kalacak."

'DÖRT YILDIR BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Taraftarlarla arasındaki bağ hakkında konuşan Torreira, "Beni burada çok iyi görüyorlar ve kulüpten ayrılmamı istemiyorlar. Taraftarlar da bana karşı çok sevgi dolu. Ben de bu renkleri sonuna kadar savunuyorum. Ben dört yıldır burada olduğum için çok mutluyum. İki yıl daha sözleşmem var. Memnunum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz." dedi.

'GALATASARAY'DA KALMAK VE TARİH YAZMAK İSTİYORUM'

Galatasaray'dan ayrılmak istemediğine de değinen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir isteğim yok. Tam tersine Galatasaray için oynama konusunda her zaman çok hevesliyim. Kalmak ve tarih yazmak istiyorum. Geldiğimden beri Galatasaray'da hep sevgi ve destek gördüm. Hem bana, hem aileme. Galatasaray'da başkanım, hocam, yöneticiler bana güven veriyor. Başkan beni çok seviyor; bana çok güven veriyor, içimi rahatlatıyor ayrıca. Beni rahatlatıyorlar." ifadelerini kullandı.