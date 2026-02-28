Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olan Lucas Torreira maç sonu duygusal açıklamalarda bulundu.

TORREIRA: 'BU FORMAYI GİYENLER ARASINDA DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI BENİM'

Yayıncı kuruluşa verdiği röportaja kaybettiği annesi ve anneannesinin fotoğraflarının yer aldığı tişörtle gelen Torreira, "Benim için çok önemli olan 2 kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. 4 yıldan fazla süredir buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı. Beni çok iyi karşıladılar. Uruguay'da babam, arkadaşlarım, ailem var. Onları da özlemle anıyorum. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim." diye konuştu.

'ZOR OLSA DA TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK, KAZANMAK ÖNEMLİYDİ'

Torreira galibiyetle ilgili de "Mutluyuz. Zor bir rakbe karşı oynayacağımızı, iyi oyunları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bizi çok zorladılar. Odaklanmayı ve gelişmeyi bildik. Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 tane zor maç oynadık. Taraftarımızın önünde bu büyük maçı çıkarmak ve kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.