Torino, genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için kararını verdi.

İtalyan kulübü, Türk futbolcunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ 2027’YE KADAR DEVAM EDECEK

Kulüpten yapılan açıklamada Emirhan İlkhan’ın kontratının 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. 2004 doğumlu futbolcunun gelişiminden memnun kalan Torino yönetiminin genç oyuncuya yatırım yapmaya devam ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN AVRUPA’YA

İstanbul’da doğan Emirhan İlkhan, futbola Beşiktaş altyapısında başladı.

UEFA Gençlik Ligi’nde de siyah beyazlı formayla dikkat çeken genç oyuncu, profesyonel kariyerine henüz 17 yaşındayken adım attı. Emirhan, 5 Ocak 2022’de Antalyaspor’a karşı kazanılan Süper Kupa finalinde forma giymişti.

KİRALIK DÖNEMLERİ SONRASI GERİ DÖNDÜ

2022 yazında Torino’ya transfer olan Emirhan İlkhan, daha sonra Sampdoria ve Başakşehir’de kiralık olarak forma giydi.

Başakşehir’de 34 maçta 2 gol atan genç orta saha, 2025-2026 sezonunda ise Torino formasıyla lig ve İtalya Kupası’nda toplam 22 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.