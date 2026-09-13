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Kaynak: AA

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı San Marino Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İtalya'nın Rimini kentindeki 4,23 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 27 tur üzerinden koşuldu.

MARQUEZ'DEN SEZONUN 5. ZAFERİ

Marc Marquez, 41 dakika 13.01 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 5. kez yarış kazandı.

Podyumun tamamını İspanyol pilotlar oluşturdu. BK8 Gresini Racing'den Alex Marquez, liderin 0.657 saniye gerisinde ikinci olurken Red Bull KTM pilotu Pedro Acosta, 2.326 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

San Marino'daki zaferin ardından Marc Marquez, genel klasmanda Jorge Martin ile puanını eşitledi. İki İspanyol pilot 274'er puanla zirveyi paylaştı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 12. OLDU

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha ile San Marino Grand Prix'sini liderin 28.031 saniye gerisinde 12. sırada tamamladı.

Toprak, sezonun geride kalan 14 etabında topladığı 18 puanla pilotlar klasmanında 21. sırada yer aldı.

MOTOGP'DE İLK 5

San Marino Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Marc Marquez ve Jorge Martin 274'er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, Marco Bezzecchi 241 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fabio Di Giannantonio 223 puanla dördüncü, Pedro Acosta ise 209 puanla beşinci sırada yer alıyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Avusturya Grand Prix'si, 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.