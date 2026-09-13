Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi.

ELF Marc VDS takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 22 turluk yarışı liderin 37.206 saniye gerisinde tamamlayarak damalı bayrağı 20. sırada gördü.

San Marino Grand Prix'sinde İspanyol Manuel Gonzalez, 34 dakika 57.913 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Hollandalı Collin Veijer ikinci, Belçikalı Barry Baltus ise üçüncü oldu.