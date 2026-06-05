Başkent Budapeşte yakınlarındaki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti’nde 26 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 11.50’de başlayacak. Sprint yarışı TSİ 16.00’da koşulacak, ana yarış ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, geride kalan 7 etapta topladığı 4 puanla genel klasmanda 22. sırada bulunuyor.
Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 173 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 156
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 134
4. Pedro Acosta (İspanya): 103
5. Ai Ogura (Japonya): 92
22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4