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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Macaristan Grand Prix'sinde tarihi bir sonuç yaşandı.

Budapeşte yakınlarındaki Balaton Park Pisti'nde koşulan yarışta Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

26 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleyi 42 dakika 55.325 saniyelik derecesiyle kazanan Marquez, bu sezonki ilk etap zaferini elde etti.

PEDRO ACOSTA İKİNCİ OLDU

Red Bull KTM pilotu Pedro Acosta, liderin 1.343 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken Ducati Lenovo takımından Francesco Bagnaia ise üçüncü basamakta yer aldı.

MOTOGP TARİHİNE GEÇTİ

Marc Marquez, bu sonuçla tüm sınıflarda 100 etap galibiyetine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. İspanyol yıldız, Giacomo Agostini ve Valentino Rossi'nin ardından bu barajı aşan üçüncü pilot oldu.

LİDER BEZZECCHI YARIŞ DIŞI KALDI

Şampiyona lideri Marco Bezzecchi için yarış erken sona erdi. İtalyan sürücü ilk turda yaşadığı kazanın ardından mücadeleye devam edemedi.

TOPRAK YARIŞI 11. SIRADA BİTİRDİ

Prima Pramac Yamaha adına yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı liderin 25.135 saniye gerisinde 11. sırada tamamladı.

ŞAMPİYONA ÇEKYA GP İLE DEVAM EDECEK

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı olan Çekya Grand Prix'si 21 Haziran'da koşulacak.

Pilotlar klasmanında Marco Bezzecchi 180 puanla liderliğini sürdürürken Jorge Martin 160 puanla ikinci, Fabio Di Giannantonio ise 138 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Toprak Razgatlıoğlu ise 9 puanla 22. basamakta bulunuyor.