Piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar yatırımcıyı diken üstünde tutarken, İslam Memiş’ten nakit varlığı olanları heyecanlandıracak bir değerlendirme geldi. Borsa İstanbul’daki kademeli düşüşlerden altındaki küresel devlet stratejilerine kadar çok konuşulacak tahminlerde bulunan Memiş, asıl bombayı gümüş piyasası için patlattı.
İslam Memiş altını bıraktı: Yatırımda yeni tarafını seçti
Finansal analist İslam Memiş, küresel piyasalardaki sert geri çekilmelerin ardından yatırımcılar için adeta bir "servet transferi" dönemi başladığını duyurdu. Borsa, dolar, euro ve altındaki düşüşleri tek tek analiz eden ünlü analist, özellikle bir yatırım aracına dikkat çekerek kaçırmazdım dedi.Derleyen: Züleyha Öncü
Borsa İstanbul’da "Kademeli Toplama" Zamanı
Borsa İstanbul 100 endeksinin haftayı %1.28 değer kaybıyla 13.694 puan seviyesinden kapattığını belirten İslam Memiş, borsacılar için stratejiyi çizdi:
Dar Bant Analizi
Endeks bir süre 13 bin ile 14 bin puan aralığındaki dar bantta dalgalanmaya devam edecek.
Kritik GAP Boşluğu
İçerideki siyasi tartışmaların etkisiyle, daha önce geride bırakılan 12.500 - 12.800 puan aralığındaki boşluk (gap) bir şekilde dolacak.
Yıl Sonu Hedefleri
Yatırımcılara "düştükçe topla" taktiğini öneren Memiş, yıl sonu hedeflerinin sırasıyla 16.000 ve 20.000 puan olduğunu yineledi.
Dolar ve Euro Cephesinde Merdiven Trendi
Döviz kurlarında Haziran ayı itibarıyla Dolar/TL'nin 46 TL seviyesine yerleştiğini ifade eden ünlü analist, önümüzdeki süreçte kurun her ay kademeli olarak 1'er lira yükseleceği (47, 48, 49, 50, 51 TL) bir trend beklendiğini kaydetti.
Euro/Dolar paritesinde ise 1.16 seviyesinin altını her zaman ucuz gördüğünü hatırlatan Memiş, Euro'nun dolara kıyasla oldukça ucuz kaldığını vurgulayarak Euro/TL'de yıl sonu hedefinin 62-63 TL seviyesi olduğunu açıkladı.
Altında Devletlerin "2 Aylık" Gizli Oyunu
Uluslararası piyasalarda ons altının %3.23'lük sert bir düşüşle haftayı 4.330 dolar seviyesinden tamamladığını aktaran İslam Memiş, bu geri çekilmenin elinde dolar bulunanlar için yeni bir imkan sunduğunu belirtti.
Kapalıçarşı'da fiziki gram altının 6.500 - 7.000 TL aralığında oyalanmayı sürdürdüğünü ifade eden analist, düğün yapacaklar için bu fiyatların kaçırılmaması gerektiğini söyledi.
Memiş, "Sistem ve devletler muhtemelen önümüzdeki 2 ay boyunca fiziki altın toplamaya devam edecek. Onların alımları bittiği zaman, tekrar gelebilecek bir barış haberiyle birlikte ons altında yeniden 4.800 - 5.000 dolar seviyelerini telaffuz edebiliriz" dedi.
Gümüş Altını Tahtından Edecek: "Hiç Kaçırmazdım!"
Değerlendirmesinde gümüşe bambaşka bir parantez açan ve önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altından daha çok konuşacağını vurgulayan Memiş, adeta bir gümüş çılgınlığı başlayacağını ilan etti.
Gümüşün ons fiyatının 68 dolara gerileyerek haftalık bazda %8,5 civarında değer kaybettiğini, altın-gümüş rasyosunun 64 seviyesine yükselmesiyle gümüşün gram fiyatının da 100 TL seviyesine indiğini hatırlatan analist, eline yeni döviz veya TL geçmiş yatırımcıların gümüş tarafında çok şanslı olduğunu ifade etti.
Memiş, "Bugün nakdim olsaydı gümüş tarafındaki bu performansı hiç ama hiç kaçırmazdım. Bu fırsatın büyüklüğünü, gelecekte gümüşün gramı 145-150 TL, onsu ise 96 dolar seviyesine yükseldiğinde çok daha iyi anlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
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