İslam Memiş altını bıraktı: Yatırımda yeni tarafını seçti

Gümüş Altını Tahtından Edecek: "Hiç Kaçırmazdım!"

Değerlendirmesinde gümüşe bambaşka bir parantez açan ve önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altından daha çok konuşacağını vurgulayan Memiş, adeta bir gümüş çılgınlığı başlayacağını ilan etti.

Gümüşün ons fiyatının 68 dolara gerileyerek haftalık bazda %8,5 civarında değer kaybettiğini, altın-gümüş rasyosunun 64 seviyesine yükselmesiyle gümüşün gram fiyatının da 100 TL seviyesine indiğini hatırlatan analist, eline yeni döviz veya TL geçmiş yatırımcıların gümüş tarafında çok şanslı olduğunu ifade etti.