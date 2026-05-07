Toprak, bu hafta sonu Fransa MotoGP’de tamamen yeni bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Dünya Superbike şampiyonu temsilcimiz, kariyeri boyunca hiç yarışmadığı efsanevi Le Mans pistinde ilk kez start alacak.

Jerez’deki zorlu hafta sonunun ardından Fransa yarışına “endişeli değil, heyecanlı” olduğunu belirten Toprak, yeni pistin kendisi için önemli bir deneyim olacağını ifade etti.

“Sonunda Le Mans’da yarışacağım için gerçekten mutluyum. Şimdiye kadar sadece izlediğim efsanevi bir pistti, bu yüzden ilk kez deneyimlemek benim için heyecan verici.”

“Endişeli olmaktan ziyade heyecanlıyım. Yeni bir pist, öğrenilecek yeni şeyler demek ama bunu aynı zamanda bir fırsat olarak görüyorum.”

“SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIM”

Temsilcimiz, Jerez’de eski Superbike sürüş alışkanlıklarını bırakmanın zor olduğunu kabul ederken, Fransa’da tamamen MotoGP tarzına odaklanacağını söyledi.

“Şimdiye kadar yarıştığımız pistleri bildiğim için doğal olarak Superbike sürüş tarzıma geri döndüm. Bu neredeyse içgüdüsel olarak gelişti.”

“Fransa’da sıfırdan başlayarak doğru zihin yapısıyla piste yaklaşmayı ve tamamen MotoGP sürüş tarzına uyum sağlamayı hedefliyorum. Bu konuda çok çalıştım ve iyi bir fırsat yakalayabileceğimi düşünüyorum.”

MILLER DA HEYECANLI

Toprak’ın takım arkadaşı Jack Miller da Le Mans öncesi heyecanını dile getirdi:

“Le Mans’ı sabırsızlıkla bekliyorum. Takvimde en sevdiğim pistlerden biri ve burada daha önce iyi sonuçlar aldım.”

“Le Mans her zaman özel bir yer. Taraftarlar harika bir atmosfer yaratıyor, hava şartları zor olsa bile bu deneyimi benzersiz kılıyor.”

TAKIMDAN OLUMLU MESAJ

Pramac takım direktörü Gino Borsoi ise Jerez testlerinin ardından daha güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi:

“Fransa hafta sonuna daha iyi bir şekilde başlamayı amaçlıyoruz. Testlerde önemli gelişmeler kaydettik ve iki sürücümüz için de değerli bilgiler elde ettik.”

“Le Mans her zaman öngörülemezdir, ancak ıslak zeminde rekabetçi olduğumuzu gösterdik. Böyle bir senaryo oluşursa bundan en iyi şekilde yararlanmaya hazırız.”