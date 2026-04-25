MotoGP İspanya Grand Prix’sinin sprint yarışında yaşanan temasın ardından temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’na ceza verildi. Toprak, pazar günü yapılacak ana yarışta bir kez uzun tur cezası uygulayacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında Lorenzo Savadori ile yaşadığı temas sonucu kazaya neden olduğu gerekçesiyle MotoGP hakemleri tarafından “uzun tur cezası” ile cezalandırıldı. Razgatlıoğlu’nun cezasını bir sonraki yarışta çekeceği bildirildi.

Kazayla alakalı konuşan temsilcimiz hatasını kabul etti: “Yağmur başladığında tempo düştü ve bir fırsat gördüm, bu yüzden motosikleti daha fazla zorlamaya çalıştım.”

“5. virajda hem Savadori’yi hem de Morbidelli’yi geçmeye çalıştım ama ıslak çizgiye çıktım ve pist çok kaygan hale gelmişti, ön taraftaki tutuşu tamamen kaybettim.”

“Savadori’yi de bu kazaya dahil ettiğim için üzgünüm. Niyetim kesinlikle bu değildi. Düştüğümde ayağa kalkar kalkmaz onun iyi olup olmadığını kontrol ettim ve iyi olduğunu görmek beni rahatlattı.”

Savadori ise kazanın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



UZUN TUR CEZASI NEDİR?

MotoGP’de uygulanan “uzun tur cezası”, sürücünün pistte belirlenen alternatif uzun rotadan geçerek zaman kaybetmesini öngörüyor. Bu ceza genellikle birkaç saniyelik dezavantaj yaratarak yarış sonucunu doğrudan etkileyebiliyor.



TOPRAK’IN KARİYERİNDE İLK CEZA

Bu ceza, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP kariyerindeki ilk ceza olarak kayıtlara geçti. Jerez hafta sonunda ayrıca Jorge Martin, Joan Mir, Franco Morbidelli ve Jack Miller da farklı ihlaller nedeniyle ceza alan isimler arasında yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, pazar günkü ana yarışa 19. sıradan başlayacak.