Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçede ikamet eden mahalle sakinleri ve site yöneticilerini ziyaret etti.

Ekipler ziyaretlerinde 112 Acil Çağrı Hattı Kullanımı, İletişim yoluyla dolandırıcılık, Güncel dolandırıcılık yöntemleri ve Genel güvenlik konularında bilgilendirme ve broşür dağıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan bilgilendirme faaliyetinin vatandaşların bilinç düzeyini artırmak, olası mağduriyetlerin önüne geçmek ve güvenli bir toplum bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.