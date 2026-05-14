Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 4 Eylül Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti.
Ekipler ziyaretlerinde, sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık, güncel dolandırıcılık yöntemleri, TDP hizmetleri ve genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundular.
Bilgilendirme faaliyetinin vatandaşların bilinç düzeyini artırmak, olası mağduriyetlerin önüne geçmek ve güvenli bir toplum bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.