Kaynak: AA

Makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik atılan adımların piyasalardaki etkileri hissedilmeye devam ederken, yıllık enflasyon oranı yüzde 30 seviyesinin altına indi. Ancak genel düşüş eğilimine rağmen, özellikle hizmet sektöründe gözlemlenen fiyat katılığı enflasyon üzerindeki baskısını sürdürüyor.

'SINIR OLUŞTURMA YAKLAŞIMIMIZ VAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecini yavaşlatan unsurlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerel yönetimler tarafından kent içi ulaşıma yapılan zamların enflasyonu yukarı yönlü etkilediğine dikkat çeken Yılmaz, "Ulaşım fiyatlarında sınır oluşturma yaklaşımımız var. Yapılan artışlar enflasyonun çok üzerinde olmamalı." ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından gözler büyükşehirlerdeki güncel toplu taşıma tarifelerine çevrildi.

GÜNCEL ULAŞIM TARİFELERİ

İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarında tam bilet ücreti 46,20 TL olarak uygulanıyor. Öğrenciler için ulaşım bedeli 22,55 TL iken, 30 yaş üstü öğrenciler için bu tutar 41,58 TL, sosyal kart sahipleri için ise 33,08 TL seviyesinde. Metrobüs hatlarında ise ücretlendirme gidilen durak sayısına göre 33,08 TL ile 68,59 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Başkentte 23 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeye göre; EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Başkentray ve özel halk otobüslerinde Başkent Kart ile tam biniş 40 TL, indirimli biniş ise 20 TL olarak tahsil ediliyor. Tam aktarma ücreti 20 TL, indirimli aktarma 12 TL olarak belirlenirken; temassız kredi kartıyla biniş 46 TL, NFC teknolojisiyle mobil biniş ise 45 TL oldu. Öğretmenler için tarifede biniş ücreti 30 TL, aktarma bedeli ise 15 TL olarak uygulanıyor.

İzmir’de ulaşım tarifeleri kullanılan kartın türüne ve araca göre farklılık gösteriyor. İzmirim Kart ile tam biniş bedeli 35 TL, genç ve öğrenci binişi 17,50 TL, öğretmen binişi 23,50 TL, 60 yaş tarifesi ise 29 TL olarak ücretlendiriliyor. Temassız banka veya kredi kartı kullanıldığında bu tutar 39 TL'ye çıkıyor. İZBAN hattında tam bilet 40 TL, genç bilet 16,50 TL ve öğretmen bileti 29,50 TL seviyesinde. Ek olarak, 20 kilometreyi aşan yolculuklarda mesafeye bağlı olarak kilometre başına ilave ücret talep ediliyor.