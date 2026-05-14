Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier’in rol aldığı Moda, Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hayatlarını odağına alıyor. Yönetmen Alice Winocour’un imzasını taşıyan film; güç ilişkileri, kadınlık deneyimi ve görünürlük kavramlarını dramatik bir anlatımla işliyor.

Top Gun: Maverick de yeniden Türkiye’deki sinema salonlarında gösterime girerek izleyiciyle tekrar buluşuyor. Joseph Kosinski’nin yönettiği film, efsane pilot Maverick’in bu kez eğitmen olarak Top Gun programına dönüşünü ve gelişen olayları konu alıyor.

Sihirli Annem: Periler Okulu, sevilen dizinin büyülü evrenini yeniden beyaz perdeye taşıyor. Mustafa Kotan’ın yönettiği yapımda İnci Türkay, Nevra Serezli ve Doğa Rutkay gibi isimler rol alıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri arasında Saplantı, birine takıntılı hâle gelen genç bir adamın karanlık arzularının tehlikeli sonuçlarını anlatıyor. Lanet ise bir kız okulunda bulunan esrarengiz bir nesnenin ardından serbest kalan kötü bir varlıkla mücadeleyi konu ediniyor. Siccin 9 ise yasaklı bir büyünün tetiklediği nesiller boyu süren laneti merkezine alıyor.

Haftanın tek animasyon filmi Patiler: O Zaman Dans, dijital dünyada popüler olma çabası içindeki bir köpek ailesinin, rakipleri Kedi Cat ile yaşadığı rekabeti ve dostluk hikâyesini eğlenceli bir dille anlatıyor.