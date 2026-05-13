Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, geçtiğimiz ocak ayında amca ve yeğen arasında patlak veren, silahların ve araçların kullanıldığı şiddetli kavganın yargı süreci tamamlandı. Mahkeme, olaya karışan baba ve oğluna ağır hapis cezası vererek tutuklanmalarına hükmetti.

İddiaya göre olay, yeğen B.T. ve oğlu A.T.’nin, amcaları Ö.T.’nin evine gitmesiyle başladı. İkili, önce ikamete silahla ateş açtı, ardından da hızla üzerlerine araç sürerek amcalarının canına kastetti. Karşılıklı şikayetlerin ardından Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tarafların avukatları karşı karşıya geldi. Savunma tarafı, silah kullanımının "meşru müdafaa" sınırları içinde kaldığını iddia etse de mahkeme heyeti aynı görüşte değildi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, savcılık mütalaasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, yeğen B.T. ve oğlu A.T. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca B.T., "mala zarar verme" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından da toplamda 1 yıl 3 ayı aşkın ek ceza aldı. Amca Ö.T. cephesinde ise kararlar daha hafif oldu.

Mahkeme; Ö.T. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasını meşru müdafaa kapsamında değerlendirerek beraat kararı verdi. Ancak eşinin silahını kullanması ve silahla tehdit suçlarından aldığı toplam 2 yıl 6 ay 30 günlük cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmedildi. Kavgaya karışan F.T. ise yaralama suçundan para cezasına çarptırıldı, bu ceza da ertelendi.