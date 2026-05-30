ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Türkiye büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın

"görevinin vadesinin dolmak üzere olduğunu" söyledi. Rubio, X üzerinden yaptığı açıklamada "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol üstlenmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Bu görev süresi sona ermekle birlikte, kendisi hem Suriye’de hem de Irak’ta Trump Yönetimi adına öncü bir rol oynamaya devam edecek" diye ekledi. Bakan, "Buradaki uzmanlığı, ilişkileri ve “Önce Amerika” gündemine ilişkin kavrayışı, büyük ülkemiz adına başarılar elde etmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı. Barrack'ın görev süresinin dolmasına rağmen bölgedeki görevinin kısmen devam edeceği vurgulandı.

İŞTE TOM BARRACK'IN KARNESİ

Türkiye ve Orta Doğu hakkında çok eleştirilen açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Barrack, Batı'nın demokrasi ve insan hakları ihraç politikalarının başarısız olduğunu savunarak, Orta Doğu'da işleyen tek sistemin "güçlü liderlik", müşfik monarşiler veya monarşik cumhuriyetler olduğunu iddia etmişti.

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Barrack, Orta Doğu’da başarılı olan yönetimlerin “merhametli monarşiler” veya güçlü liderlik sistemleri olduğunu, demokrasi ve insan hakları eksenli yaklaşımların ise birçok ülkede başarısız kaldığını söylemişti.

Bu sözler, Türkiye’de muhalefet partileri tarafından demokrasiye yönelik eleştiri ve otoriter yönetimlere övgü olarak yorumlandı.

Barrack, Türkiye ile İsrail arasındaki sert siyasi söylemlerin zamanla ortadan kalkacağını ve iki ülkenin uyum içinde olmasının bölge açısından önemli olduğunu da söylemişti.

Özellikle Gazze savaşı nedeniyle İsrail’e yönelik sert eleştirilerin olduğu dönemde bu açıklama tepki çekti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

Türkiye’deki “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili değerlendirmesinde, sürecin Kürtlerin yaşadığı ülkeler arasındaki sorunları aşma ve Kürtlerin kendi yaşamlarını belirleme fırsatı sunduğunu söylediği aktarıldı.

Bu açıklamaları da Türkiye'de büyük tepki topladı.

RUHBAN OKULU İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Barrack, “Hedefimiz Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak” ifadelerini kullandı.

Bu sözleri Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi.

OSMANLI MİLLET SİSTEMİNE ÖVGÜ

Osmanlı millet sistemini de öven Barrack’ın Türkiye’nin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair yorum yaptığı ve bölgesel siyasi yapı konusunda yönlendirici açıklamalarda bulunduğu yönünde eleştiriler yükseldi. Özellikle muhalefet ve bazı muhafazakâr partiler, bir büyükelçinin Türkiye’nin iç siyasetine ilişkin görüş bildirmesini “hadsizlik” olarak nitelendirdi.

ULUS DEVLET MODELİNİ HEDEF ALDI

En çok tepki toplayan açıklamalardan biri de ulus devletlerle ilgiliydi. Tom Barrack, Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, “Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür.” dedi.

Ayrıca İsrail'in, Suriye gibi ülkelerin güçlü ve merkezi bir devlet yapısına sahip olmasındansa “parçalanmış ve bölünmüş” olmasını tercih ettiğini söyledi. Bu sözler Türkiye'de özellikle ulusalcı, milliyetçi ve muhalif çevrelerde büyük tepki çekti. Tepkilerin temel nedeni, açıklamanın ulus devlet modeline karşı bir yaklaşım olarak görülmesi ve Türkiye'deki “üniter devlet”, “ulus devlet” ve anayasal vatandaşlık tartışmalarıyla ilişkilendirilmesiydi.