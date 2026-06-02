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Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) görevine son verildiğini duyurdu. Şirin, kararı kendisine gönderilen tebligatla öğrendiğini belirterek sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şirin, CHP'nin avukatı olarak yürüttüğü görevden alındığını ifade etti. Kararın kendisine önceden bildirilmediğini belirten Şirin, bunun kurumsal nezaket açısından doğru olmadığını savundu.

TEBLİGATLA ÖĞRENDİĞİNİ AÇIKLADI

Şirin paylaşımında, "Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi. Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.