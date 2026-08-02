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Kaynak: AA

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun temmuz ayı faaliyet raporuna göre komisyona 1610 başvuru yapıldı. Vatandaşlar çalışma hayatından şehir yaşamına, seçim sisteminden kamu hizmetlerine kadar birçok konuda öneri ve taleplerini Meclis'e iletti.

Başvurular arasında en dikkat çeken önerilerden biri ise İstanbul'un kışlık, Ankara'nın ise yazlık başkent yapılması talebi oldu.

TOKİ BAŞVURUSU DA DİKKAT ÇEKTİ

Komisyonun değerlendirdiği başvurular arasında Şanlıurfa'daki TOKİ konutlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik talepler de yer aldı. Dilekçe Komisyonu'nun girişimleriyle konu ilgili kurumlara iletilirken, vatandaşların çözüm beklediği başlıklar arasında TOKİ konutlarına ilişkin talepler de öne çıktı.

Komisyon ayrıca Eskişehir'deki park gürültüsü, İstanbul'da ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirtilen tekstil işletmesi ve Konya'daki kaçak su kuyularına ilişkin başvuruları da ilgili kurumlara yönlendirdi.

TELEFON HOPARLÖRÜ, AVM VE 4 GÜN ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Komisyona iletilen dikkat çekici talepler arasında kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörünün açık kullanılmasının yasaklanması, AVM'lerin pazar günleri kapalı olması ve memurlar için haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi önerileri de yer aldı.

Bunun yanı sıra annelere asgari ücret verilmesi, çocuk başına destek sağlanması, doğal afetlerde kiraların iki yıl sabit tutulması ve kamu personeli alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması da önerilen düzenlemeler arasında bulundu.

SEÇİM SİSTEMİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Vatandaşlardan biri seçim sisteminin değiştirilmesini isteyerek herkesin yaşadığı ilin milletvekili sayısı kadar oy kullanabilmesini önerdi.

Komisyona sunulan ilginç başvurular arasında "Ege" isminin "Efe" olarak değiştirilmesi, resmi nikâhlardaki evlilik yemininin kaldırılması ve evlilik çağındaki vatandaşlara hizmet verecek özel bir devlet kurumu kurulması talepleri de yer aldı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN GELDİ

Temmuz ayında yapılan 1610 başvurunun büyük bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldi. Başvuruların önemli kısmını çalışma ve sosyal güvenlik ile adalet alanındaki talepler oluştururken, TBMM Dilekçe Komisyonu vatandaşlardan gelen önerileri ilgili kurumlarla paylaşarak çözüm süreçlerini takip etmeyi sürdürüyor.