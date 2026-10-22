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Kaynak: AA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), farklı kullanım amaçlarına ayrılmış taşınmazları satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin 61 ilini kapsayan satış organizasyonunda 725 arsa, 5 ve 6 Kasım 2026 tarihlerinde alıcılarla buluşacak. İhaleye konu taşınmazların başlangıç bedelleri 400 bin lira olarak belirlenirken vadeli satışlar için hesaplanan toplam muhammen tutar 29 milyar 146 milyon 300 bin liraya ulaşıyor.

Satış programında yer alan arsaların toplam yüz ölçümü 3 milyon 450 bin 367 metrekare civarında bulunuyor. Taşınmazlar; konut ve ticari faaliyetlerin yanı sıra turizm, eğitim, tarım, üretim, spor, kentsel çalışma ve rekreasyon gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek nitelikler taşıyor. Listede ayrıca plansız bölgelerde bulunan araziler ile depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırma alanı olarak ayrılmış taşınmazlar da bulunuyor.

ÖDEME PLANINDA 48 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

Arsa almak isteyenler, ilgili taşınmazın satış koşullarına bağlı olarak bedelin yüzde 20'sini ya da yüzde 25'ini peşin ödeyerek kalan tutar için 48 aylık vade seçeneğinden yararlanabilecek. Bununla birlikte listedeki bazı arsalar yalnızca peşin ödeme esasına göre satışa sunulacak.

Satış duyurusunda belirtilen belirli taşınmazlar için peşin ödeme yapılması hâlinde yüzde 15 fiyat indirimi uygulanacak. İndirim olanağı, satış listesinde ilgili taşınmazın ödeme biçimine ilişkin bölümde açıklanıyor.

AÇIK ARTIRMA ADRESLERİ VE KATILIM BİLGİLERİ

Satış toplantıları, her iki gün de saat 10.30'da başlayacak şekilde planlandı. Alıcı adayları, Ankara Çankaya'da bulunan Radisson Blu Hotel'de veya İstanbul Halkalı'daki TOKİ hizmet binasında gerçekleştirilecek açık artırmalara katılabilecek. Organizasyona internet üzerinden iştirak etmek isteyenler ise www.emlakmuzayede.com.tr adresini kullanabilecek.

Arsaların özellikleri, satış şartları ve diğer ayrıntılar TOKİ'nin www.toki.gov.tr adresiyle muzayede.emlakyonetim.com.tr internet sitesinde yayımlanacak. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler ayrıca 444 84 34 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.