TOKİ'nin Kasım 2025'de başladığı ve İstanbul etabıyla kura çekimlerini tamamladığı toplamda 506 bin 499 vatandaşa ev sahibi olma umudu dağıttığı projede "TOKİ hayalet kura mı çekti?" soruları sorulmaya başlandı.

TOKİ'nin inşa edeceği 500 bini aşkın konut için henüz bir adım atılıp atılmadığı net değil. Kuralar sonucu hak sahipleri belirlendi. Ancak hak sahipleri evlerinin nerede olacağını bile bilmiyor.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez konuyu TBMM gündemine şu sözlerle taşıdı:

Şaka değil gerçek. TOKİ, Ocak ayında seçim bölgem Trabzon'un Yomra ilçesinde 300 konut için kura çekimi yaptı. Hak sahipleri belirlendi, insanlar ev sahibi olacakları için sevindi. Her şey tamam. Peki bilin bakalım ne eksik? Konutlar! Evet, yanlış duymadınız. TOKİ 300 konut için kura çekimi yaptı ama ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı bölge. Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bıyık konutların yeri nerede diye TOKİ'ye sormuş, yeri belli değil diye yanıt vermişler. TOKİ yeri belli olmayan projede insanlara umut verip kura çekimi yaptırıyor. Soranlara ne bir yer ne de tamamlanma tarihi söylüyor. Bir an evvel proje yeri belirlenip hak sahiplerine bilgi verilmelidir.