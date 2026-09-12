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Kaynak: AA

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir sağlık personeli, tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Beton mikserinin ayağının üzerinden geçmesi sonucu doku kaybı yaşayan sağlık personeline ilk müdahale Tokat Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

Hastanın, ileri düzey cerrahi ve replantasyon tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’ne sevk edilmesine karar verildi.

Tedavinin devamı için ambulansla Tokat Havalimanı’na götürülen hasta, burada sağlık ekipleri tarafından ambulans helikoptere nakledildi.

Sağlık personeli, yapılan naklin ardından ambulans helikopterle Ankara’ya gönderildi.