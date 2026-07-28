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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü yakalayarak adalete teslim etti.

Ülke genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmeleri amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip çalışmaları sonuç verdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 13 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. ile hakkında 3 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.K., JASAT dedektiflerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edilerek ceza infaz kurumuna gönderildi.