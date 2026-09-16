Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde 20 şüpheliye ait 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tokat’ta uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında jandarma ekipleri dev bir operasyona imza attı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca zehir tacirlerine yönelik hazırlanan planlı çalışma doğrultusunda düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye göre; Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde önceden tespit edilen 20 şüpheliye ait 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla şafak vakti düzenlenen baskınlarda adreslerde detaylı aramalar yapıldı.

Eş zamanlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, uyuşturucuyla mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.