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Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Veteriner Hekimleri Odası, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kedi güzellik yarışması düzenledi. Veteriner Hekimleri Odası bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 20 kedi ve sahipleri katıldı.

​Renk görüntülere sahne olan yarışmada kediler, "en güzel" ve "en bakımlı" kategorilerinde jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren patili dostlara ödülleri jüri üyeleri tarafından takdim edilirken, etkinliğe katılan hayvansever ailelere de ikramlarda bulunuldu.

​"AMACIMIZ VERİLEN DEĞERİ VE SEVGİYİ GÖRÜNÜR KILMAK"

​Her yıl 4 Ekim’de geleneksel olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirten Tokat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, hayvan sevgisi ve bakımına dikkat çekmek istediklerini vurguladı. Karyağdı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

​"Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlediğimiz kedi güzellik yarışmasıyla bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefledik. Bizler biliyoruz ki her canlı güzeldir. Bu yarışmayla aslında sadece güzelliği değil; onlara verilen önemi, değeri, ilgiyi ve sevgiyi ölçmeyi amaçlıyoruz. Hayvanseverlerimizin patili dostlarımıza gösterdiği bu emeği görünür kılmak istiyoruz. Bu vesileyle programımıza katılan, patili dostlarımıza bu sevgiyi ve ilgiyi gösteren tüm hayvan sahiplerine hem kendi adıma hem de minik dostlarımız adına teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.