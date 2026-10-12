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Tokat’ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren başlayan ve il genelinde etkili olan sağlık olayları üzerine acil servislerde yaşanan yoğunluğun ardından başlatılan incelemelerde kritik bir gelişme yaşandı. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran hastalardan alınan numunelerin test sonuçlarında norovirüs saptandı.

VAKALAR ÖNCE ÇOCUKLARDA BAŞLADI

Sabah Gazetesi'nden edinilen bilgilere göre, acil servislere yapılan başvurulardaki belirgin artış ilk etapta çocuklarda görülen bulantı ve kusma şikâyetleriyle başladı. İlerleyen saatlerde benzer belirtilerin yetişkinlerde de ortaya çıkması üzerine vakalar hızla yayıldı. Önlem amacıyla kentte okulların tatil edildiği süreçte, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun kısmen azalmaya başladığı ancak başvuruların henüz normal seviyelere dönmediği bildirildi.

Yapılan incelemelerde vakaların büyük bölümünün hafif seyrettiği belirlendi. Hastanelere başvuranların yaklaşık yüzde 99'unun ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, yüzde 1'lik kesimin ise hastanede takip ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Yatan hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ciddi sıvı kaybı veya ağır seyreden durumların yaygın görülmediği kaydedildi.

Hasta yoğunluğunu yönetebilmek ve muayene sürelerini kısaltmak amacıyla il genelindeki sağlık kuruluşlarında ek önlemler hayata geçirildi. Personel takviyesi yapılan hastanelerde ilave muayene odaları da hizmete açıldı.

SU VE GIDA ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, testlerde norovirüsün saptanmasının tüm vakaların ilk bulaş kaynağını kesin olarak açıklamadığı belirtildi. Olayların içme sularından mı yoksa gıdadan mı kaynaklandığını belirlemek için yürütülen saha çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, virüsün kirlenmiş yüzeyler, kontamine su ve yiyeceklerin yanı sıra kişiden kişiye kolayca bulaşabildiğine dikkat çekerek; ellerin bol sabun ve suyla yıkanması, güvenli içme suyu kullanılması ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi konusunda vatandaşları uyardı.