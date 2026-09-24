Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde yaşanan silahlı saldırıda 11 öğrencinin yaralanmasının ardından Tokat Eğitim-İş Sendikası tarafından okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Tokat Eğitim-İş Sendikası Başkanı Fatih Yüce, sendika üyeleri ve öğretmenlerin katıldığı açıklamada, çocukların ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin bir an önce alınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada konuşan Fatih Yüce, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, çocukların şiddet olayları yaşanmadan önce korunmasını sağlayacak daha etkin mekanizmaların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Yüce, Millî Eğitim Bakanlığı açısından okullardaki rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, devamsızlığı artan ve eğitimden uzaklaşan öğrencilerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitimden uzaklaşan çocukların yeniden kazanılmasının da kamunun sorumluluğu olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik çağrısında ise risk altındaki çocukların olay yaşanmadan önce tespit edilmesinin önemine dikkat çeken Yüce, okullar ile sosyal hizmet birimleri arasında etkin bir erken uyarı ve iş birliği mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığına da çağrıda bulunan Yüce, bireysel silahlanmanın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, bir çocuğun silaha ulaşmasına kadar geçen süreçte önleyici mekanizmaların daha etkin işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Okul güvenliğinin yalnızca güvenlik görevlileriyle sağlanamayacağını belirten Yüce; rehberlik hizmetleri, psikolojik destek, sosyal hizmetler, sanat ve spor faaliyetleri ile öğrencilerin okula aidiyetini güçlendirecek çalışmaların da güvenli eğitim ortamının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Yüce, “Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken onun silah seslerinin ortasında kalıp kalmayacağını düşünmek zorunda değildir. Hiçbir çocuk okul yolunda kurşunlarla karşılaşmamalıdır” ifadeleriyle açıklamasını sürdürdü.

Tokat Eğitim-İş Sendikası, okullarda çocukların ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.