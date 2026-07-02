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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seslenerek esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve Bağ-Kur emeklilik bekleyişine dikkat çekti. Kaya, esnafın sorunlarının çözümü için parti ayrımı gözetmeksizin acil bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi.

Esnaf teşkilatlarının ahilik kültürünün günümüzdeki temsilcisi olduğunu belirten Kaya, pandemi, ekonomik krizler, savaşlar ve doğal afetlerin esnaf üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti. Kaya, artan maliyetler, yüksek faiz oranları, POS komisyonları ve düşük kredi limitlerinin esnafı zor durumda bıraktığını vurguladı.

Esnaf kefalet kredilerinin mevcut ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Kaya, Bağ-Kur kapsamında emeklilik bekleyen binlerce esnafın da çözüm beklediğini kaydetti.

Kaya, Meclis’e yaptığı çağrıda, esnafın sorunlarını doğrudan ele alacak bir komisyonun ivedilikle kurulmasını istedi. Kurulacak komisyonda büyük şirket temsilcilerinin değil, sahada esnafın gerçek sorunlarını bilen federasyon ve meslek odası temsilcilerinin yer alması gerektiğini belirten Kaya, “Esnafımıza can suyu olacak, umut verecek adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.