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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki üzüm bağlarında sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üzüm bağlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve sezonun ilk üzümlerini hasat etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Rektör Danışmanları eşlik etti. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı ise bağlarda yetiştirilen üzüm çeşitleri, yürütülen çalışmalar ve üretim süreci hakkında Rektör Yılmaz’a bilgi verdi.

YERLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ YENİDEN YAYGINLAŞTIRILACAK

Bağlarda yapılan incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat’ın geleneksel üzüm çeşitlerinin korunması ve yeniden yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tokat’ın geleneksel Çavuş üzümünün yanı sıra Boduroğlu, Bekiroğlu ve Topbaş gibi yerli çeşitlerin de bölgede yetiştirilebilirliğine yönelik adaptasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bu çeşitlerin yeniden yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz, “Burada geliştirmiş olduğumuz fidanları da inşallah üreticilerimize dağıtacağız. Hasadımızın verimli ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

BAĞLARDA FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİ YETİŞTİRİLİYOR

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki üzüm bağlarında farklı özelliklere sahip çok sayıda üzüm çeşidi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Ziyaret sırasında akademisyenler tarafından gerçekleştirilen adaptasyon ve yetiştiricilik çalışmaları da yerinde incelendi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı, yetiştirilen üzüm çeşitlerinin özellikleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi verirken, farklı çeşitlerin bölge koşullarına uyumunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

12 FARKLI ÇEŞİT ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki bağlarda Çilek üzümü (Bronx Seedless), Trakya İlkeren, Prima, Yalova İncisi, Black Magic, Mevlana, M. Palieri, Regent, Boduroğlu, Autumn Royal, Sultan 7 ve Italia olmak üzere 12 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla farklı üzüm çeşitlerinin Tokat’ın iklim ve toprak koşullarına adaptasyonunun değerlendirilmesi, verimli çeşitlerin belirlenmesi ve özellikle yöreye özgü yerli üzüm çeşitlerinin yeniden üretime kazandırılması amaçlanıyor.