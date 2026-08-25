Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında keserin de kullanıldığı kavga çıktı. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan kavga araya girenler tarafından büyümeden önlendi.
Keserli komşu kavgası: Husumet bir anda patladı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında keserin de kullanıldığı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 kişiyi gözaltına aldı.Kaynak: DHA
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Reşadiye Mahallesi Yeni Evler 3'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Husumetli iki komşu aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Yaşanan arbede sırasında taraflardan biri evine giderek aldığı keserle park halindeki minibüse vurup, hasar verdi. Keserle karşı tarafa saldırması ise araya girenler tarafından önlendi.
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İki grup arasında yaşanan yumruklu kavga ise araya girenler tarafından büyümeden önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 kişiyi gözaltına aldı.
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