Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı