Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji 25 Ağustos raporunu açıkladı. Yurdun doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken; Batı Karadeniz'de saatte hızı 40-60 km'ye ulaşan rüzgar, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar gün boyu sürecek. Akşam saatlerinde yağışlar etkisini kaybedecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 5

(06:00 - 12:00): YAĞIŞ BAŞLIYOR

Günün ilk saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde açık ve güneşli bir gökyüzü hakim. Marmara ve İç Anadolu genelinde parçalı bulutlu bir hava gözlemlenirken; Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin hattı ile Doğu Akdeniz’de Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 6

(12:00 - 18:00): FIRTINA UYARISI

Günün en kritik saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak-Kastamonu hattı) kuzeybatıdan esen rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde aşırı sıcaklık uyarıları yapılırken, yağışlı hava koridoru genişliyor. Kahramanmaraş ve Adana'dan başlayıp Doğu Karadeniz üzerinden Ardahan'a kadar uzanan hatta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 7

(18:00 - 24:00): YAĞIŞLAR ETKİSİNİ AZALTIYOR

Akşam saatleriyle birlikte yağışlı sistem yurt genelinde etkisini kaybederek çekilmeye başlıyor. Ülke genelinde hava az bulutlu ve açık bir seyre geçerken; yağışlar yalnızca Giresun, Rize, Artvin, Ardahan ve Kahramanmaraş çevrelerinde hafifleyerek devam ediyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 8

(00:00 - 06:00): YURT GENELİNDE DURGUN HAVA

Gece yarısından itibaren Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir hava hakim olacak. Yağışlar ise sadece Rize-Artvin kıyı şeridi ile Osmaniye çevresinde yerel olarak varlığını sürdürecek.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 9

25 Ağustos Salı bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 11

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 12

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 13

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 16

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 18

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 19

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 20

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 22

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 23

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in doğusu yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 24

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 25

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 26

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor - Resim: 27

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m Görüş: İyi.

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