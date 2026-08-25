Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
Meteoroloji 25 Ağustos raporunu açıkladı. Yurdun doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken; Batı Karadeniz'de saatte hızı 40-60 km'ye ulaşan rüzgar, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar gün boyu sürecek. Akşam saatlerinde yağışlar etkisini kaybedecek.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
(06:00 - 12:00): YAĞIŞ BAŞLIYOR
Günün ilk saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde açık ve güneşli bir gökyüzü hakim. Marmara ve İç Anadolu genelinde parçalı bulutlu bir hava gözlemlenirken; Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin hattı ile Doğu Akdeniz’de Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.
(12:00 - 18:00): FIRTINA UYARISI
Günün en kritik saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak-Kastamonu hattı) kuzeybatıdan esen rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde aşırı sıcaklık uyarıları yapılırken, yağışlı hava koridoru genişliyor. Kahramanmaraş ve Adana'dan başlayıp Doğu Karadeniz üzerinden Ardahan'a kadar uzanan hatta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.
(18:00 - 24:00): YAĞIŞLAR ETKİSİNİ AZALTIYOR
Akşam saatleriyle birlikte yağışlı sistem yurt genelinde etkisini kaybederek çekilmeye başlıyor. Ülke genelinde hava az bulutlu ve açık bir seyre geçerken; yağışlar yalnızca Giresun, Rize, Artvin, Ardahan ve Kahramanmaraş çevrelerinde hafifleyerek devam ediyor.
(00:00 - 06:00): YURT GENELİNDE DURGUN HAVA
Gece yarısından itibaren Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir hava hakim olacak. Yağışlar ise sadece Rize-Artvin kıyı şeridi ile Osmaniye çevresinde yerel olarak varlığını sürdürecek.
25 Ağustos Salı bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in doğusu yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m Görüş: İyi.