Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Türkiye’nin mobilite alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Togg, kullanıcı erişimini artırma hedefi doğrultusunda temas ağını büyütmeye devam ediyor. Temmuz ayı sonu itibarıyla devreye alınan 11 yeni lokasyonla birlikte markanın Türkiye genelindeki servis noktası sayısı 58’e yükseldi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Sakarya ve Malatya’da açılan yeni servislerle birlikte Togg’un İstanbul’daki merkez sayısı 17’ye ulaştı. Şirket, sene sonuna kadar sabit hizmet noktası sayısını 64’e çıkarmayı planlıyor.

Sabit noktaların yanı sıra tüm ülke genelinde 7/24 kesintisiz destek sağlayan mobil servis sayısı ise 43 adede ulaştı. Togg, genişleyen fiziki ağının yanı sıra yapay zekâ altyapılı Can.ai uygulamasını kullanarak müşteri destek süreçlerindeki yanıt hızını ve çözüm kapasitesini de artırıyor.