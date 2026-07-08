Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan tatil ve şehirler arası yolculuk hareketliliğine yönelik kullanıcı odaklı çok önemli bir hamle yaptı. Şirket, temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak yeni yaz kampanyasını devreye soktu. Kampanya kapsamında tüm Togg sürücüleri, markanın kendi şarj ağı olan Trugo’ya ait DC hızlı şarj istasyonlarında gerçekleştirecekleri şarj işlemlerinde yüzde 20 doğrudan indirim avantajından yararlanacak. Uzun yola çıkacak sürücülerin seyahat maliyetlerini ciddi oranda düşürecek bu adım, elektrikli mobilite deneyimini çok daha ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor.

KUPON KODU YOK: İNDİRİM OTOMATİK OLARAK YANSITILACAK

Togg kullanıcılarının konforu düşünülerek tasarlanan kampanyadan faydalanmak oldukça zahmetsiz bir süreç barındırıyor. Sürücülerin herhangi bir kupon kodu girmesine, kampanya tanımlaması yapmasına ya da müşteri hizmetleriyle iletişime geçmesine gerek kalmıyor. Autocharge (otomatik şarj), kredi kartı ve filo ödeme yöntemleriyle Trugo DC cihazlarında yapılan şarj işleminin tamamlanmasının ardından, yüzde 20 indirim tutarı sisteme ve faturaya otomatik olarak yansıtılıyor. Kampanyanın aktif olarak kullanılabilmesi için tek şart ise Togg T10X akıllı cihazlarının yazılım sürümünün güncel tutulması olarak açıklandı. Söz konusu indirim, başka bir kupon veya fiyata dayalı kampanya avantajıyla birleştirilemeyecek.

81 İLDE 1500'DEN FAZLA ULTRA HIZLI ŞARJ NOKTASI

Togg'un şarj ağı markası olan Trugo, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında kurduğu devasa altyapı sayesinde sürücülerin menzil endişesini tamamen ortadan kaldırıyor. Ülke genelinde 1.500’den fazla ultra hızlı DC şarj istasyonu ve 3.000’den fazla aktif soket ile hizmet veren Trugo, bu büyük yaz kampanyasını tüm noktalarında kesintisiz olarak uygulayacak. Yüksek performanslı bu cihazlar vasıtasıyla Togg kullanıcıları, araçlarının bataryalarını sadece 30 dakikadan kısa bir süre içerisinde yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor. Bu sayede sürücüler seyahatleri esnasında kısa bir mola verirken hem araçlarını hızlıca şarj edebiliyor hem de bütçelerini koruyor.

YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR VE ÇEVRECİ ENERJİ

Trugo altyapısı sadece hızı ve ekonomik avantajıyla değil, çevresel sürdürülebilirliğe sunduğu katkıyla da öne çıkıyor. İstasyon ağında kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 100’ü tamamen tescilli ve sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ediliyor. Bu sayede Togg sahipleri, karbon ayak izlerini sıfıra indirerek çevre dostu bir sürüş gerçekleştirirken, iki ay boyunca sürecek yaz kampanyasıyla da bütçe dostu seyahat etmenin keyfini çıkaracak. Autocharge sisteminin geçerli olduğu güncel istasyon konumlarına Trugo mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak ulaşılabiliyor.