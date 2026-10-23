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Kaynak: AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Eylül ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, sermaye cephesinde yaşanan büyüme ile küçük işletmelerin yaşadığı kapanma dalgası arasındaki çarpıcı tezatlığı ortaya koydu.

İLK 9 AYDA 85 BİNİ AŞKIN YENİ ŞİRKET

Yılın ilk dokuz aylık döneminde kurulan şirket sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artış göstererek 85 bin 320'ye ulaştı. Aynı süreçte 1.048 kooperatif ve 12 bin 799 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Kapanan şirket sayısı yüzde 1,5 azalarak 20 bin 496'ya gerilerken, asıl alarm veren tablo şahıs işletmelerinde görüldü. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 artışla 12 bin 520'ye çıktı.

EYLÜL AYINDA TASFİYE ŞOKU

Sadece Eylül 2026 verilerine bakıldığında, kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 9 bin 506'ya gerilediği görüldü. Kapanan şirket sayısı ise yıllık yüzde 5,3 azalışla 2 bin 212 oldu. Ancak Eylül ayında kepenk indiren gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen yıla oranla yüzde 27,8 gibi sert bir artışla 1.213'e fırladı. Öte yandan, tasfiyeye giren şirket sayısının yıllık yüzde 19,6 artarak 3 bin 696'ya ulaşması, piyasadaki daralmanın sinyali olarak yorumlandı.

SERMAYEDE YÜZDE 58'LİK SIÇRAMA

İşletme sayılarındaki dalgalanmaya rağmen kurulan şirketlerin sermaye yapısındaki büyüme dikkatlerden kaçmadı. Eylül ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, Ağustos ayına göre yüzde 58,2 gibi rekor bir artışla 52 milyar 144 milyon liraya ulaştı. 2026'nın ilk dokuz ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin toplam sermayesi ise 373 milyar 743 milyon lirayı buldu.

TİCARET SEKTÖRÜ VE İSTANBUL ZİRVEDE

Eylül ayında kurulan şirketlerin sektörel dağılımında aslan payını 3 bin 224 şirketle toptan ve perakende ticaret aldı. Ticareti sırasıyla inşaat (1.290) ve imalat (1.162) izledi. Kapanan şirketlerin sektörel sıralaması da değişmedi; en çok fireyi sırasıyla ticaret, imalat ve inşaat sektörleri verdi.

Şehirler bazında bakıldığında yeni kurulan şirketlerin yüzde 38,8'inin İstanbul'da faaliyete geçtiği görüldü. Megakenti yüzde 11 ile Ankara, yüzde 5,6 ile İzmir takip etti.

YABANCI ORTAKLIKTA SURİYE DETAYI

Türkiye'de Eylül ayında 799 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu işletmelerin 264'ünde Suriye, 127'sinde Türkiye ve 61'inde İran uyruklu ortaklar yer aldı. Yabancı ortaklı şirketlerde yabancı sermaye payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

KADIN GİRİŞİMCİLER KOOPERATİFLERE YÖNELDİ

Kadınların ticari hayattaki varlığı incelendiğinde, Eylül ayında kurulan kooperatiflerdeki kadın ortak oranının yüzde 31,3 ile en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. Bu oran limited şirketlerde yüzde 17, gerçek kişi ticari işletmelerinde ise yüzde 15,7 seviyesinde kaldı.