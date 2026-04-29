İstanbul Büyükçekmece’de bulunan ve farklı şirketlere ait olduğu belirlenen iki ayrı otopark alanında muhafaza edilen yüzlerce araç, dron kameraları tarafından havadan görüntülendi. Gökyüzünden çekilen karelerde, uzun süredir aynı noktada park halinde beklediği anlaşılan çok sayıda minibüs, otobüs ve ağır vasıta kamyonun varlığı dikkat çekti.

Alanın tamamının yüksek çitlerle çevrili olduğu ve özel güvenlik önlemleriyle sıkı bir şekilde korunduğu gözlemlendi. Kamuoyunda merak uyandıran bu görüntüler üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kısa adı ile TMSF bir basın açıklaması yaparak durumun hukuki boyutuna açıklık getirdi.

TMSF HEYETİ TÜM ARAÇLARI KAYIT ALTINA ALDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu araçların tamamı kurumun denetimi ve kontrolü altında bulunuyor. Yapılan incelemeler neticesinde, uzman bilirkişi heyetleri tarafından araçlar üzerinde detaylı teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonucunda her bir araç için ayrı ayrı resmi tutanak düzenlendiği ve hazırlanan yer tespit tutanaklarının, devam eden konkordato süreci çerçevesinde ilgili mahkemeye iletildiği vurgulandı. Kurum, araçların muhafaza edildiği alanlarda herhangi bir usulsüz durumun bulunmadığının altını çizdi.

TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TRAFİKTEN ÇEKİLDİLER

Açıklamada, iki ayrı otoparkta toplamda 834 aracın yer aldığı bilgisi paylaşıldı. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren TMSF’nin bu şirketlere kayyım olarak atanmasıyla birlikte, araçların güvenliği için profesyonel güvenlik hizmeti alınmaya başlandığı ifade edildi. Araçların neden uzun süredir aynı noktada bekletildiğine dair teknik detaylar da paylaşıldı. Buna göre, 2025 yılı sonunda otoparkta tutulan araçların motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücretleri ve zorunlu trafik sigortası gibi yüksek maliyetli giderlerinden kaçınmak amacıyla, yasal bir prosedür olan trafikten çekme işlemi uygulandı.

DEĞER TESPİTLERİ VE MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

TMSF, kayyımlık ve konkordato süreci doğrultusunda araçların güncel piyasa değerlerinin belirlenmesi için mahkemelere gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Haberlere ve sosyal medyaya yansıyan iddiaların aksine, kayıt altına alınmamış veya vaziyet edilmemiş hiçbir aracın bulunmadığı belirtildi.

Araçların üzerinde görülen farklı kurum amblemleri hakkında da açıklama yapan yetkililer, bu amblemlerin daha önce hizmet verilen ancak ihale süresi sona eren eski kuruluşlara ait olduğunu, mevcut durumla bir ilgisinin kalmadığını açıkladı. Düzenli bir hiyerarşi ile park edilen araçlar, hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyor.