Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Kırkikindi yağışları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Nisan Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. O illeri tek tek uyaran Meteoroloji uyardı: Kırkikindi yağışları geliyor...

MGM'den gelen son açıklamalara göre Nisan ayının son günlerinde yurdun bir bölümü bahar güneşini hissederken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Kırkikindi yağışları geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle bir ili çevresi ve yüksek rakımlı bölgelerdeki risklere karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Van’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

DAĞLIK ALANLARDA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHDİDİ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesine rağmen; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda tehlike çanları çalıyor.

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde, sıcaklık artışıyla birlikte çığ düşmesi ve kar erimesi riskine karşı bölge halkına uyarılarda bulunuldu.

Bölge bölge son durum

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağış alacak bölgeler şu şekilde sıralandı:

İç Anadolu: Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Çankırı’nın doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara ise parçalı bulutlu.

Akdeniz: Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı sağanak geçişleri görülecek. Adana’da sıcaklık 28°C’ye kadar çıkacak.

Doğu ve Güneydoğu: Bingöl, Batman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır’ın doğusunda yağışlar etkili olacak.

Marmara ve Karadeniz: İstanbul (18°C) ve çevresi az bulutlu geçerken, sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yurdun güneybatı kesimlerinde ise batı ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Büyükşehirlerde Hava Durumu:

ANTALYA: 23 derece (İç kesimler sağanak yağışlı)

ANKARA: 21 derece (Parçalı, zamanla çok bulutlu)

İZMİR: 25 derece (Parçalı ve az bulutlu)

İSTANBUL: 18 derece (Parçalı ve az bulutlu)

Kırkikindi yağışları nedir?

Kırkikindi yağışları, genellikle öğleden sonra ve ikindi saatlerinde görülen, kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olabilen sağanak yağışlardır. Halk arasında “kırk gün boyunca ikindi vakti yağan yağmur” anlamında kullanılsa da bu yağışların tam olarak 40 gün sürdüğüne dair bilimsel bir zorunluluk yok.

Bu nedenle kırkikindi, takvimde sabit bir dönemden çok, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan yerel sağanakları anlatan bir ifade. Kırkikindi yağışları özellikle nisan sonu, mayıs ve haziran döneminde daha sık yaşanıyor.

