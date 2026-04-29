Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
Türk enerji devi iflas etti: 12 yıllık mazi kötü sonla noktalandı

Türk enerji devi Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı 2B Otomasyon Enerji Ltd. Şti.’nin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, 12 yıllık dev enerji şirketinin ve ortağı İsmail Dalcı’nın iflasına karar vererek tüm tedbirleri kaldırdı.

İflasların ardı arkası kesilmezken Ankara iş dünyasında yakından takip edilen bir konkordato süreci daha iflasla sonuçlandı.

2014 yılında kurulan Türk enerji devi Ankara Ticaret Sicili’ne 371383 sicil numarasıyla kayıtlı olan ve enerji, otomasyon ile taahhüt alanlarında faaliyet gösteren 2B Otomasyon Enerji Elektrik Elektronik Hırdavat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme nihai kararını vererek 'iflas' açıkladı

KONKORDATO TALEBİ REDDİLDİ, İFLAS AÇILDI

Şirketin mali yapısını düzeltmek amacıyla başvurduğu konkordato talebi, mahkeme heyeti tarafından yerinde görülmeyerek reddedildi.

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292/1 maddesi uyarınca, şirketin 22 Nisan 2026 günü saat 14:30 itibarıyla iflasına hükmedildi.

Aynı dosya kapsamında şahsi konkordato talebinde bulunan şirket ortağı İsmail Dalcı’nın başvurusu da reddedilerek iflas kararı verildi.

TEDBİRLER KALDIRILDI, KOMİSERLERİN GÖREVİ BİTTİ

Mahkeme kararıyla birlikte, dava sürecinde alacaklılara karşı şirketi korumak amacıyla konulan tüm ihtiyati tedbirler tamamen kaldırıldı.

Bu süreçte şirketi denetlemekle görevli olan konkordato komiserlerinin görevlerine de son verildi.

ALACAKLILAR İÇİN İSTİNAF SÜRECİ BAŞLADI

İlanen tebliğ olunan bu karar neticesinde, alacaklılar ve taraflar için hukuki süreç kapanmış değil.

İlgili tarafların iflas ilanı tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurma hakları bulunuyor.

İstinaf başvurusunda bulunulmaması durumunda iflas kararı kesinleşerek tasfiye sürecine geçilecek.

