1957 yılında küçük bir mobilya atölyesinde temelleri atılan ve şimdilerde Türkiye'de mobilya sektörünün lideri konumunda olan İstikbal, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tarafından satışa çıkarılıyor.

TMSF, yüzde 100 hissesi Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi satışına ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHALE BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

İhalede muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira, katılım teminatı 825 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira olarak açıklandı.

İhaleye katılabilmek için, şartnamede içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarının 11 Mayıs saat 16.30'a kadar TMSF'nin Esentepe'deki adresine ulaştırılması gerekiyor. Söz konusu gün ve saatten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları kabul edilmeyecek.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

İhale, 12 Mayıs 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhalede kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma sürecine geçilecek.

NE OLMUŞTU?

İstikbal Mobilya, 2016 yılında Boydak Holding'in FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanarak TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devredilmişti.