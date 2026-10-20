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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın iç hukuka aktarılmasını öngören teklifin TBMM Başkanlığı’na iletilmesi üzerine milletvekillerine seslendi. Yayımladığı açık mektupla Meclis üyelerinden düzenlemeye karşı oy kullanmalarını talep eden parti, askeri mutabakatın Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.

TKP, Suudi Arabistan’la geliştirilecek askeri bağların toplumun yararına olmayacağını savundu. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın anlaşmayı “savunma iş birliği” şeklinde tanımlaması ele alındı. Parti, bu ifadenin tercih edilmesini, muhtemel bir savaşa katılımın kamuoyunda karşılık bulmayacağı düşüncesine bağladı.

MİLLETVEKİLLERİNE ANLAŞMADAN ÇEKİLME ÇAĞRISI

Açık mektupta, düzenlemenin kabul edilmesinin Türkiye’nin Yemen’deki çatışmalara doğrudan katılmasının önünü açabileceği belirtildi. TKP, milletvekillerinin vereceği kararın yalnızca güncel siyaseti değil, gelecekteki tarihsel değerlendirmeleri de etkileyeceğini vurguladı.

Parti, çağrısında AK Parti hükümetinin izlediği politikaların ülkeyi tehlikeye attığını savundu.

KORE SAVAŞI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN UYARI

TKP’nin açıklamasında, Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılımı da gündeme getirildi. Parti, askerlerin ülkenin kendi menfaatleri yerine emperyalist güçlerin hedefleri uğruna yaşamlarını yitirmesi tehlikesine işaret etti.

EKONOMİK SORUNLAR VARKEN YEMEN’E MÜDAHALE ELEŞTİRİSİ

Türkiye’de ekonomik darboğazın, yoksulluğun, yolsuzluğun ve uyuşturucu sorununun gündemde bulunduğunu vurgulayan TKP, ülkenin yeni bir dış çatışmanın parçası haline getirilmesine karşı çıktı. Parti, Yemen’deki savaşa katılım ihtimalini “Yemen macerası” olarak nitelendirerek Meclis’teki oylamada ret yönünde tutum alınmasını istedi.